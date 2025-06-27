Binlerce PlayStation 5 tehlikede: Sıvı metal sorununun önü alınamıyor

Oyun dünyasının devlerinden PlayStation 5'in ilk serilerinde kullanılan sıvı metal soğutma sistemi, konsol sahipleri için giderek büyüyen bir problem haline geliyor. Özellikle konsolların dikey konumda kullanılması, sıvı metalin yerçekimi etkisiyle yerinden kaymasına ve işlemcinin kuru kalmasına neden olarak beklenmedik kapanmalara yol açıyor. Bu durum, özellikle garantisi biten ilk seri konsollarda yaygınlaşmaya başladı.

2023 yılından bu yana PlayStation 5 sahipleri arasında sıkça dile getirilen bu sorun, son zamanlarda daha da belirginleşti. Moore Law Is Dead podcast'inin yeni bölümünde gündeme gelen konu, Path of Titans geliştiricisi Alderon Games'in de dikkatini çekti. Şirket, bir oyun güncellemesi sonrası konsollarında artan kapanma şikayetleri üzerine sorunu araştırdı ve bunun dikey konumda kullanılan konsollardaki sıvı metalden kaynaklandığını tespit etti. Alderon Games'in Sony ile yaptığı görüşmelerde, özellikle yoğun oyunlarda bu sorunun daha sık yaşandığı ve son güncellemeyle birlikte %2 ila %3'lük bir artış gösterdiği belirtildi.

Sony, PlayStation 5 Slim modelinde bu sorunu gidermek adına işlemci ve soğutucu arasına oluklar ekleyerek önlem almaya çalışsa da, ilk nesil konsollar için tehlike devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda dikey konumda kullanılan ilk seri PlayStation 5 konsollarında daha fazla arıza beklediklerini belirtiyor. Bu durum, on binlerce dolarlık konsolu risk altına sokarken, kullanıcılar çözüm için Sony'den adım bekliyor.