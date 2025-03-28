Binlerce polis ve jandarma göreve hazır!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Binlerce polis ve jandarma göreve hazır!

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil süresince bin 475 polis ve jandarma 24 saat görev yapacak.

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için 9 günlük tatil süresince bin 475 polis ve jandarma 24 saat görev yapacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla, Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Önemli kararların alındığı toplanda polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca denetimlerini arttıracak.

Düzce genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde toplam 840 polis, Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 635 Jandarma personeli 7/24 görev yapacak.

Binlerce polis ve jandarma göreve hazır!

Binlerce polis ve jandarma göreve hazır!

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