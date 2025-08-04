Binlerce turist Türk kıyılarına çıkarma yaptı

Kaynak: AA
Binlerce turist Türk kıyılarına çıkarma yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 5 kruvaziyer ile 10 bin 916 turist Türk kıyılarına çıktı.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı.

1kapak-002.jpg

Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 916 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

1kapak-003.jpg

Son Haberler
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Bozkurtlar okuma zamanı
Bozkurtlar okuma zamanı
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!