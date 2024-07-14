Binlerce üniversite öğrencisinin kaydı silinecek. Üniversite krizi büyüyor

Türkiye Fransız Kültür Merkezi genel müdürü ve kültür etkinlikleri işbirliği müsteşarı Sylvie Lemasson’un verdiği imzayla Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında okuyan öğrencilerin velilerine bir açıklama gönderdi.

"ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN OKULLAR 2024-2025 ÖĞRETİM YILINDA TÜRK ÖĞRENCİ KAYDI YAPMAYACAK"

Yapılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine sunduğu anlaşmayı kabul etmeyen okullar, 2024-2025 öğretim yılında Türk öğrenci kaydı yapmayacak.

Açıklamada, haziran ayının ortasında Türk yetkililerin kendilerine şu ana kadar görüşülen önerilerin ötesine geçen bir anlaşma taslağı sunduğunu, 2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden bu anlaşmanın imzalanmaması durumunda Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini ve halihazırda okullarda kayıtlı olan Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesini resmen bildiren bir nota aldıkları ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Halihazırda sürmekte olan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda olası sonuçları konusunda sizleri bilgilendirmeyi görev addediyoruz. Bu durum sonuç ne olursa olsun okulların diğer tüm öğrencilere açık kalması gerekse bile Türk öğrenciler için 2024-2025 öğretim yılına başlama koşullarını tartışmaya açabilir” ifadeleri kullanıldı.

"ZORUNLU DİN DERSİ DE OLMAK ÜZERE DERSLER TÜRK MÜFREDATINA UYGUN OLMADI"

Cumhuriyet'in haberine göre, anlaşmanın, bu okulların zorunlu din dersi de olmak üzere Türk müfredatına uygun eğitim vermesi gerektiğine ilişkin olduğu ifade ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise dün gerçekleştirdiği açıklamada,12 tane yabancı okul olduğunu, aralarında Fransız, Alman, İtalyan okulları olduğunu, onlarla ilgili hiçbir sıkıntıları olmadığını, ancak enteresan bir biçimde Fransa’nın bu mektuplarda da olmayan sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak Türkiye’de iki tane daha okul açtıklarını ifade etti.

Tekin, “Okulu açarken de ‘biz buraya Fransızları alacağız sadece’ demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. Benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Fransız büyükelçisi ile görüştüğünü belirten Tekin, büyükelçiyi davet ettiklerini, büyükelçinin bu sorunu ‘ilk fırsatta çözeceğiz’ dediğini, konuşmanın üzerinden 7-8 ay geçtiğini, ancak hâlâ lütfedip kendilerini muhattap almadıklarını ifade etti.

"TÜRKÇE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNİ ENGELLİYORLAR"

“Bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” diyen Tekin,“Gelin bu okulları meşru hale getirelim. Bunun karşılığında da sizden biz de Fransa’daki Türk vatandaşları için bazı taleplerimiz olacak. Sen benim oradaki vatandaşlarımızın taleplerini reddet, Türkçe, Türk kültürü derslerini engelle, burada kafana göre hareket et” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gerçekleştirilen açıklamada ise geçtiğimiz günlerde Fransa ve Türk Dışişleri Bakanlıkları arasında, Fransız Yurtdışı Eğitim Ajansı ve Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın da katılımlarıyla, video konferans tekniğiyle fikir alışverişi toplantısı gerçekleştirildiği de ifade edilerek, “Paris’ten bir heyetin, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek ve diyaloğu devam ettirmek üzere Türkiye’ye gelmesi için bir ziyaret düzenliyoruz” ifadesi kullanıldı.