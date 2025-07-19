Binlerce vatandaş sokağa döküldü! Yeni rota İmamoğlu'nun memleketi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta bir ilçe ve bir ilde en az iki miting yapmaya devam ediyor. CHP'nin bu kez adresi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon oldu.

Trabzon, İmamoğlu'nun yanısıra hasta tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de memleketi.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un en kalabalık tarihi mitinginin yapıldığını belirterek konuşmasına başladı. Özel, "Bugün buraya evladınıza yapılan darbeye karşı eylem yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"92 yaşına rağmen dimdik partisine sahip çıkan Altan Öymen'i kaybettik. İçimiz yanıyor. " diyerek yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i andı.

Özgür Özel'in konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

"Altan Öymen, genç yaşlarından itibaren iyi eğitimi ile yüreğine gazetecilik meslek aşkı düşmüş. Ulus, Milliyet, Cumhuriyet gazetesinde görev yapan, her şey bir yana eğer bu mücadele Saraçhane, Maltepe ve 38'incisini yaptığımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük eylemleri sansürlenmediği içindir. Bugün bu yayını yapan ANKA Haber Ajansının kurucusudur. 1950 yılında 14 Mayıs günü CHP seçimleri kaybettiğinde Altan Öymen partiye gidip 15 Mayıs 1950'de kaydolan ve 75 yıl Genel Başkanlık dahil çok önemli görevleri yapan kalbi CHP ile atan Genel Başkanımızı minnetle ve rahmetle anıyorum. "

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mektubunu okundu.

Ekrem İmamoğlu, mektubunda şu ifadelerle Trabzonlulara seslendi:

"Karadeniz'in yiğit evlatları, bugün Trabzon'a gözlerimle değil yüreğimle bakıyorum. Her dalgada savurduğu tuzunu yüzümde hissedemiyorum. İlk kez iki bayramdır ata ocağıma varamadım. Hele bir eksiklik var ki tarifi zor. Karadeniz'in yiğit evladı Volkan Konak'ı uğurlarken orada olamadım. Sadece bir sanatçıyı değil, bir yoldaşı, Karadenize kalpten bağlı bir dosttu. Ama siz neredeyseniz ben de oradayım. Birlikte çıktığımız bu yolda ne geri adım atarım ne de bu bağı koparırım. Bugün aranızda olamayışımın nedeni hukuki değil. Milyonların değişim talebini, eşit, adil, özgür Türkiye tahayyülünü yok etmek istiyorlar O yüzden 19 Mart'tan bu yana meydan meydan çoğalıyoruz. Çünkü devletin dini adalettir. Bir ülke ancak adaletle, hukukla ve vicdanla ayakta kalır. Adalet sadece mahkemede değil hayatın tam ortasında her yerinde gereklidir."

***

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta bir ilçe ve bir ilde en az iki miting yapmaya devam ediyor. CHP'nin bu kez adresi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon oldu.

Trabzon, İmamoğlu'nun yanısıra hasta tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de memleketi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mektubu okudu.

Akgün’ün mektubu şu şekilde:

“Kıymetli hemşerilerim, akrabalarım, Karadeniz’in yiğit evlatları, Trabzon’un onurlu, dik duruşlu insanları,

Ben Trabzon’da doğmuş, Cumhuriyet sevdasıyla büyümüş, ömrünü Büyükçekmece halkına, demokrasiye ve halka hizmete adamış bir evladınız, bir kardeşinizim. Ben Doktor Hasan Akgün.

Bu toprakların bağrından çıkmış, ömrünün 50 yılını halka hizmete adamış, yıllarını Cumhuriyet’e ve demokrasiye adamış biri olarak sizlere sesleniyorum.

Trabzon’un mertliğini, Karadeniz’in ruhunu yüreğinde taşıyan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız, bürokratlar ve yol arkadaşımızla haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ama bilin ki asıl tutsak olan, adaletsizliğin bizzat kendisidir. Bize vurulan kelepçeler demokrasinin kendisine vurulmuştur.

Ne ben, ne Ekrem Başkan, ne de bu davanın hiçbir neferi halkımıza boyun eğdirmedi ve eğdirmeyecek.

Biz “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü yüreğine kazımış olanlarız. Bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, onun çizdiği yolda ilerleyecek. Bu ülke er ya da geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır, bundan asla şüphem yok.

Sevgili hemşerilerim, kardeşlerim, siz mertliğinizle, vicdanınızla tanınan, her zaman kararınızın arkasında dimdik duran insanlarsınız.

Bugün Silivri’den vicdanı hür, başı dik bir kardeşiniz olarak sizlere bir çağrım var. Gelin bu karanlığa birlikte dur diyelim. Hakkın, hukukun, adaletin sesi olalım. Birlik olalım, kardeş olalım. Omuz omuza verelim. Çünkü bu dava yalnızca bir kişiyi, partiyi, bir şehri ilgilendirmiyor.

Bu dava Türkiye’nin vicdan davasıdır, çocuklarımızın, torunlarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının davasıdır. Bu ülkeye baharı hep birlikte getireceğiz.

Hepinizi yüce Allah’a emanet ediyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere.”

Binlerce yurttaş ellerinde Ekrem İmamoğlu'nun dövizleri ve Türk bayrakları ile alanı doldurdu. Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da söz aldı.

DİLEK İMAMOĞLU: TÜRKİYE'NİN TÜM MEYDANLARI ŞAHİT

Dilek İmamoğlu hemşerisi olan Trabzonlu binlerce yurttaşa şu ifadelerle seslendi:

"Karadenizliler evladını geri alacak. Ekrem şimdi bizi hücresinden izliyor. İçini ferah tut Ekrem. Sen ne bizi, ne aileni ne de doğduğun toprakları mahcup ettin! Sen asla İstanbullulara yanlış yapmadın ve yapmazsın. Türkiye'nin tüm meydanları şahit."