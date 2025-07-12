Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu

Belize'nin Caracol kentinde keşfedilen 1.600 yıllık Maya kral mezarı, bölgenin siyasi geçmişine ışık tutarak Orta Amerika arkeolojisinde önemli bir boşluğu doldurdu.

Amerikalı arkeologlar Arlen ve Diane Chase, Belize'nin Caracol antik kentinde 331 yılında kurulan krallığın ilk hükümdarı Te K’ab Chaak’a ait olduğu belirlenen bir mezar keşfetti. Houston Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, mezarın 350 yılına tarihlendiği ve Caracol’un kuzeydoğu akropolünde bulunduğu belirtildi.

Caracol, MS 560 ile 680 yılları arasında Yucatán Yarımadası’nın güneyine hâkim olmuş güçlü bir merkezdi. Houston Üniversitesi'nin yürüttüğü kazı çalışmalarına Belize Arkeoloji Enstitüsü ve Alphawood Vakfı’nın yanı sıra Ford Vakfı ve KHR Family Fund da destek verdi.

Te K’ab Chaak’ın yaklaşık 1,70 boylarında olduğu ve öldüğünde tüm dişlerini kaybettiği tespit edildi. Diane Chase, “1960’lardan beri Maya araştırmacılarını en çok zorlayan soru, Teotihuacan kentinden gelenlerin Maya siyasetini değiştirip değiştirmediği” dedi. Chase'e göre Caracol’daki bulgular, bu etkileşimin çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

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