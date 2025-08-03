BioShock 4’te büyük kriz

BioShock 4’ün geliştirme sürecinde yaşanan ciddi aksaklıklar, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Take-Two ve 2K’nın yaptığı kritik değerlendirme sonucu oyunun hikayesinde ve yönetim kadrosunda köklü değişikliklere gidildiği ortaya çıktı. Oyunseverlerin uzun süredir merakla beklediği bu yapım, gelişim sürecinde önemli bir dönemeçten geçiyor.

BİOSHOCK 4’TE YÖNETİM VE HİKAYEDE SARSINTI

Bloomberg muhabiri Jason Schreier’in aktardığına göre, BioShock 4, Take-Two ve 2K liderliğinin yaptığı son incelemeden geçemedi. Bu başarısızlık sonrası Cloud Chamber stüdyosunun yaratıcı liderliğinde önemli değişiklikler yaşandı. Stüdyo başkanı Kelley Gilmore ve yaratıcı yönetmen Hogarth de la Plante görevlerinden alınarak yayıncılık birimine kaydırıldı. 2K’nın Cloud Chamber çalışanlarına “daha çevik ve verimli olunması” gerektiği uyarısında bulunması, sektörde işten çıkarmaların yaşanacağı endişelerini artırdı.

Ayrıca, Bloomberg kaynaklarına göre, BioShock serisinin ilk oyununun yeniden yapımı projesi de bu yılın başlarında rafa kaldırıldı. Bu karar, serinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

GELİŞİM SÜRECİ VE BEKLEYİŞ

BioShock 4’ün gelişimi yaklaşık on yıldır sürüyor. İlk olarak 2015 yılında Certain Affinity tarafından geliştirildiği bilinen oyun, 2019’da resmi olarak Cloud Chamber stüdyosu tarafından üstlenildi. Ancak 2018 ve 2023 yıllarında projede içten yeniden başlatmalar olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yıl stüdyo, işe alımlarla geliştirmeyi hızlandırma çabasında olduğunu gösterdi. Yine de, yıllardır somut bir gelişme kamuoyuna yansımadı.

2K Games ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “BioShock’un geleceği için en iyisini hedefliyoruz. Şu anda iyi bir oyunumuz var ama harika bir oyun sunmaya kararlıyız. Stüdyo yönetimiyle yakından çalışıyoruz” dedi ve Gilmore ile de la Plante’nin görev değişikliklerini doğruladı.

BioShock serisi, Türk oyun tutkunları tarafından da uzun süredir takip edilen önemli bir marka. Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye’deki oyuncuların heyecanını ve beklentisini bir kez daha artırırken, yapımın çıkış tarihi ve kalitesi merakla bekleniyor.