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Bipolar bozukluğu hastası 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Kayseri'de, bipolar (psikolojik-psikiyatrik bir rahatsızlık) bozukluğu hastası İsmail Tatar, tedavisi için sağlık ekiplerine yardım eden 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçakla yaraladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 23:51
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Bipolar bozukluğu hastası 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Bipolar bozukluğu hastası 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi
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(DHA) - Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu hastası İsmail Tatar, sinir krizi geçirdi.

Yakınları tedavi için sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve bekçiler sağlık ekiplerine yardım etmek istediği sırada Tatar eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı.

Polis ve bekçiyi yaralayan Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralı polis memurları, bekçi ve saldırgan Tatar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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