Bipolar bozukluğu olduğunuzu nasıl anlarsınız

Bipolar bozuklukta karamsarlık, özgüven eksikliği, umutsuzluk, mutsuzluk ve motivasyon eksikliği, intihar düşünceleri gibi kişinin hayatını zorlaştıran semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bipolar bozukluğun tedavi edilmemesi ise başka rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzman Psikolog Merve Sarsmaz, bipolar bozukluk hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi…

Bipolar bozukluk, iki uçlu bozukluk ve iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozuklukta, Taşkınlık (Mani), Çökkünlük (Depresyon) dönemleri bulunmakta.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bipolar bozukluğun mani döneminde kişinin duygu durumu çok yükselir ve kişi aşırı coşkulu olur. Mani döneminde hastada şu belirtiler görülmekte:

Odaklanmada güçlük,

Aşırı neşe,

Hızlı konuşma,

Alkol ve uyuşturucu kullanımı,

Huzursuzluk,

Halüsinasyon görme (Olmayan şeyleri görme, duyma veya koklama)

Çok fazla para harcama veya aşırı hızlı araba kullanma gibi sonuçlarını düşünmeden heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere kalkışma,



Abartılı düşünceler,

Kendini olduğundan çok daha yüksekte hissetme,

Büyüklük düşünceleri,

Zihninde yarışan düşüncelerin varlığı,

Kendini aşırı enerjik hissetme,

Uyku gereksiniminde azalma ve hatta uykuya ihtiyaç duymama,

Hiperaktivite,

Cinsel dürtülerde artış,

BİPOLAR BOZUKLUĞUN NEDENLERİ

Bipolar bozukluğun ortaya çıkmasında genetik faktörler, üçte iki oranında önemli bir role sahiptir. Aile bireylerinde hastalığın olması da bipolar bozukluk riskini artıran faktörlerdendir. Travmatik yaşam deneyimleri ve aşırı stres faktörleri de bipolar bozukluğun ilk hastalık döneminin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Doğum,

Askerlik,

Ailede yaşanan kayıp,

İş kaybı,

Yer değişikliği gibi sebepler bu durumlara örnek gösterilebilir.

TEDAVİSİ

Bipolar bozukluk ilaçsız tedavi edilen bir rahatsızlık değildir. Bipolar bozukluk tedavisinin temelini farmakolojik tedavi oluşturmakta. Bipolar bozukluk tedavisinin yapı taşının ilaç kullanımı olmasının yanı sıra tamamen hastaya özel, işlevselliği ve günlük adaptasyonunu artıracak bir tedavi rutini belirlenmekte. Hastanın hekimle olan iş birliği, aile yakınlarının destekleri ve bilinci oldukça önemlidir. Bipolar bozukluğu tedavisinin ana hatları;

İşlevsel düşünme ve davranma becerilerinin geliştirilmesi,

Stresle baş etme becerilerinin güçlendirilmesi,

Düzenli egzersiz rutininin oluşturulması,

Duygu durum geçiş sinyallerinin tam anlamıyla kavranmasıdır.

En önemlisiyse tüm bunların süreklilik arz edecek bir biçimde günlük rutin olarak oluşturulabilmesidir.

İyi bir beslenme ve uyku düzeni oluşturulması,

Alkol ve madde kullanımından uzak durulması,

Aile ve sosyal desteğin artırılması

Yakınların hastalık konusunda bilgilendirilmesi,

İlaç tedavisinin temel hedefi; mani ve depresif dönemlerin sayısını azaltmak. Bu nedenle mani ve depresif dönemlerin belirtileri geçse bile ilaç kullanımına devam edilmesi oldukça önemlidir. Hastanın atak dönem sayısının fazla olması, belirtilerin tedaviye dirençli hale gelmesi olasılığını artırmaktadır. Bipolar bozukluk yaşayanlar kendilerine özel hazırlanan bütüncül tedavi planına uyarak ataklarını kontrol altına alabilmektedir. Bipolar hastalarının yaklaşık yüzde 80’i herhangi bir sorun yaşamadan çalışma hayatına devam edebilmekte ve sosyal yaşamını sürdürebilmektedir.