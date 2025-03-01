Bir adımla il değiştirip, 1 dakika farkla iftar açıyorlar

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan noktada Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturan yaşayanlar 1 adımla il değiştirip, 1 dakika farkla iftar açıyorlar.

Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışıyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.

Yaklaşık 85 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan kimi zaman farklı anlarda yükseliyor.



19 GÜN AYNI, 10 GÜN 1 DAKİKA FARKLA İFTAR AÇACAKLAR

Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, bu yıl Ramazan ayının 19 gününde aynı, geri kalan 10 günde ise 1 dakika farkla iftar açacak. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarlarını açacaklar.



"EVDE İFTAR BEKLERKEN BİZİM CAMİMİZİN ÖNCE OKUYACAĞINI BİLİYORUZ"

İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, meridyen farklarından dolayı 1 dakikalık fark oluştuğunu söyledi. Bağlı bulunan camilerin ezan vakitlerine uyduklarını ifade eden Arslan, "Evde iftar beklerken kendi camimizin önce okuyacağını biliyoruz. Diğer taraftaki vatandaşlar bunu bildiklerinden herkes uyuyor. Bizim burada telefon kodlarımız farklı. Aslında bunlar bizim için çok güzel, bir taraf Ordu Büyükşehir, diğer taraf Samsun Büyükşehir Belediyesi. Burayı turizme kazandırmak için bir taraf mor beyaz, diğer taraf ise kırmızı beyaz olursa güzel olur" dedi.



Samsun tarafında esnaf olan ancak Ordu tarafından ikamet eden Turan Kışla, bir adımla il değiştirdiklerini, bu yıl Ramazan ayında 10 gün 1 dakika farkla iftar açacaklarını kaydetti.



Fatma Sekmen, Ordu tarafından oturduklarını ancak Samsun tarafından çok komşuları olduğunu söyledi. Sami Ocak isimli mahalle sakini de 1 dakika fark olduğunu, ezan sesi ile birlikte oruç açtıklarını kaydetti. Fahrettin Kışla ise Ordu istikameti tarafından ikamet ettiğini ancak Samsun tarafından alışveriş yaptığını, her iki mahalle arasında da ayrı gayrı olmadığını belirtti.