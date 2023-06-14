Bir Afgan’ın kaçak girmesi Almanya’yı birbirine kattı

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın adının karıştığı sahte pasaporta vize verme iddiasına ilişkin savcılığın soruşturma açtığı bildirildi. Bakanlık yetkilileri hakim karşısına çıkacak.

Bir Afgan’ın kaçak girmesi Almanya’yı birbirine kattı

(AA) Alman medyasındaki haberlerde, Berlin Savcılığı, "Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, Pakistan'daki Alman Büyükelçiliğine sahte pasaportu ve belirsiz kimliğine rağmen 14 yaşındaki Afganlı Muhammed Ali G. adlı kişinin ülkeye girişine izin verilmesi talimatını verdiği" iddiaları hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

Geçen yıl, Alman Dışişleri Bakanlığının vizelerden sorumlu bölümünün üst düzey yetkilileri, İslamabad'daki (Pakistan) Alman Büyükelçiliği çalışanlarına, sahte pasaportuna ve belirsiz kimliğine rağmen Afgan olduğu iddia edilen kişinin, Almanya'ya girmesine izin verilmesi talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Elçilik çalışanları, yasa dışı olduğunu düşündükleri bu talimatı protesto ederek, başvuranın hikayesi hakkında önemli şüpheleri olduğunu ifade etmişti.

Olayın, bu yılın şubat ayı sonunda kamuoyuna yansımasının ardından eski İçişleri Bakanlığı çalışanı bir kişi, Dışişleri Bakanlığının yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, bunun üzerine yetkililer hakkında "adaleti saptırmak" suçlamasıyla soruşturma başlatarak iddiaları inceleme kararı aldı.

Almanya'da 31 Mart itibarıyla toplam 385 bin Afganlı yaşıyor.

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