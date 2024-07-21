Bir aile yok oldu! Otomobil göle uçtu Batuhan’ın cesedi bulundu anne, baba ve kardeşi aranıyor

Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde ilerlerken kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içinde bulunduğu iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkıp, düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nün dibinde çamura batan 01 JG 944 plakalı otomobile, su altı polisi ulaştı. Ekipler, Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Mete Aydoğmuş'un (13) da cansız bedenlerini araçtan çıkarttı. Çalışmalar sırasında ailenin bir yakını, çalışmaların hızlandırılması için ekiplerle tartıştı. Otomobil, vinçle köprüye çıkarıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, kaza yerinde gözyaşı döktü. Pikniğe gitmek için yolda oldukları belirtilen Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğdu'nun cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Veysel Aydoğmuş'un bir restoranda çalıştığı öğrenildi

Araçtaki 4 kişilik ailenin kimlikleri belirlendi. Araçta sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) bulunuyordu.

Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmalarını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Batuhan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.