Bir aile yok oldu! Yaralı anneden acı haber! Kazada eşi ve 3 kızını kaybetmişti

Kaynak: DHA
Bir aile yok oldu! Yaralı anneden acı haber! Kazada eşi ve 3 kızını kaybetmişti

Karabük'te 3 gün önce TIR'ın otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı. Kazada eşi ve 3 kızını kaybeden Feride Uluışık (65) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 3 Nisan'da akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık ise yaralandı.

Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralıKarabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı

Feride Uluışık tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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