Bir aile yok oldu! Yaralı anneden acı haber! Kazada eşi ve 3 kızını kaybetmişti

Karabük'te 3 gün önce TIR'ın otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı. Kazada eşi ve 3 kızını kaybeden Feride Uluışık (65) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.