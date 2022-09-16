Bir ailenin dramı. Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı
Bir ailenin dramı. Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı
Antalya’da eşi ve iki çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldığı iddia edilen adam, polisin ikna etmesi sonucu eyleminden vazgeçti. Şahıs, polis otosuna bindirilirken “Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün” dedi.
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UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.