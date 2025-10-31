Her geçen gün daha da fazla derinleşen ekonomik kriz, AKP’li belediyeleri de zora soktu. Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarından milyonlarca liralık destek almasına rağmen borç girdabından çıkamayan AKP’li belediyeler para için peş peşe taşınmaz okul ve camileri satıyor.

CHP'li belediyelere operasyonlar devam ederken AKP'ye geçen Gaziosmanpaşa Belediye'sinden gelen haber dikkat çekti. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Belediyenin vergi borçlarına karşılık bazı taşınmazları Hazine'ye devredilecek.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı CHP’li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine AKP'li Eray Karadeniz Belediye Başkan Vekili oldu.

AKP'li Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda aldığı karar dikkat çekti. Meclis’e sunulan teklifte, belediye ile belediye şirketlerinin vergi borcu olduğu, bu borcun silinmesi için okul ve cami alanlarının Hazine’ye devredileceği ifade edilerek yetki istendi. Alanların devri için Karadeniz’e oy çokluğuyla yetki verildi.

CAMİ VE OKULLARI VERECEKLER

Mülkiyeti belediyeye ait olan ve Hazine’ye devredilecek taşınmazlar şöyle:

-Karayolları Mahallesi’ndeki Ehlibeyt Cami

-Mevlana Mahallesi’ndeki özel eğitim anaokulu

-Karadeniz Mahallesi’ndeki okul alanı

-Merkez Mahallesi’nde ilçe meydanında bulunan Gaziosmanpaşa Merkez Cami

-Sarıgöl Mahallesi’ndeki cami alanı

-Sarıgöl Mahallesi’ndeki okul alanı

-Yenidoğan Mahallesi’ndeki Karlıtepe Ortaokulu

1 YILLIĞINA 1 MİLYON 950 BİN TL AYLIK BEDELLE TAHSİS EDİLECEK

Belediye Meclisi’nde kabul edilen bir başka teklif ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı için kiralanan bina oldu. Meclis’e sunulan teklifte, “Yenimahalle Mahallesi’ndeki bulunan 6 bin 630 metrekarelik mevcut hizmet binasının, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bir yıllığına 1 milyon 950 bin TL aylık bedelle tahsis edilmesi için Belediye Başkan Vekili AKP'li Eray Karadeniz’e yetki verilmesi” istendi. Kararın oy birliğiyle kabul edilmesi dikkat çekti.

Kararın ardından sosyal medya ve kamuoyunda tepkiler yükseldi. Gaziosmanpaşa halkı, cami ve kamu hizmeti veren binaların borç karşılığı satılmasına sert tepki gösterirken, muhalefet partileri kararı "halkın malına ihanet" olarak değerlendirdi.