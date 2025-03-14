Bir alkol grubuna daha zam!

Enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle vatandaşlar zor günler geçirirken, vergi oranlarının da etkisiyle fiyatları fahiş şekilde zamlanan alkol ürünlerinden bir tanesine daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna ait alkollü içkilere gerçekleştirilen yüzde 7'lik zammı açıkladı.

Dündar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Efe rakı grubunun fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Buna göre, grubun en pahalı 100'lük rakısının 1795 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu rakı grubunun en ucuz 100'lük rakısının ise 1275 TL'ye satılmaya başlandığı ifade edildi. Öte yandan, 35'lik rakıların fiyatları da 549 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkıyor.