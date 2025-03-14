Bir alkol grubuna daha zam!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir alkol grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubuna yüzde 7 oranında zam geldiğini açıkladı.

Enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle vatandaşlar zor günler geçirirken, vergi oranlarının da etkisiyle fiyatları fahiş şekilde zamlanan alkol ürünlerinden bir tanesine daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna ait alkollü içkilere gerçekleştirilen yüzde 7'lik zammı açıkladı.

Dündar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Efe rakı grubunun fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Buna göre, grubun en pahalı 100'lük rakısının 1795 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu rakı grubunun en ucuz 100'lük rakısının ise 1275 TL'ye satılmaya başlandığı ifade edildi. Öte yandan, 35'lik rakıların fiyatları da 549 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkıyor.

raki77.jpg

Son Haberler
Erdoğan'dan flaş açıklama! Beklenen haber geldi
Erdoğan'dan flaş açıklama! Beklenen haber geldi
Galatasaray - Antalyaspor 0 - 0
Galatasaray - Antalyaspor 0 - 0
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Erden Timur'dan yabancı hakem yorumu
Erden Timur'dan yabancı hakem yorumu
Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...
Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...