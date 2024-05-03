Bir alkol grubuna daha zam geldi. En ucuz litrelik içkinin fiyatına inanamayacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Bir alkol grubuna daha zam geldi. En ucuz litrelik içkinin fiyatına inanamayacaksınız
Dün Beylerbeyi rakı grubuna zam yapılmışken bugün de Efe rakı grubuna zam geldiği duyuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar zam oranının yüzde 12,5 olduğunu duyurdu.

Rakı fiyatlarına yeni zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe rakı grubunda fiyatların arttığını duyurdu.

Efe rakı grubunun fiyatlarına ortalama yüzde 12,5 oranında zam yapıldı.

Zam haberi, TBYD Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyuruldu. Dündar, "Efe rakı grubuna bir zam daha geldi. Zam furyası devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

En ucuz rakı Efe Klasik 1075 lira oldu. Zammın ardından, Efe Gold'un 70'lik şişesi 969 liraya yükselirken, Efe Göbek'in 70'lik şişesi 995 liraya çıktı.

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DÜN DE BEYLERBEYİ GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Dündar, dün de Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

Dündar paylaşımında “Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık.” ifadelerini kullanarak Beylerbeyi Göbek, Beylerbeyi Teragold, Beylerbeyi Mavi gruplarına zam geldiğini aktarmıştı.

Beylerbeyi Göbek’in 70’liği 995 TL, Beylerbeyi Teragold’un 70’liği 895 TL, Beylerbeyi Mavi’nin 70’liği 839 TL olduğu duyuruldu.

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