Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...

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Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan bir alkol grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

2025’e girilmesiyle alkol gruplarına bir bir gelen zamların ardı arkası geçilmiyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan kara haberi duyurdu. Dündar bir alkol grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

En son Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar viski, rom, cin, votka, vermut, köpüklü şarap, tekila, likör ve douzico (üzüm kızı) türü içkilerin satıldığı grubun yeni fiyat tarifesini X‘ten paylaşmıştı.

ZAMLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Yeni senede de alkol gruplarına zam yağmuru gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kara haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, Jägermeister ve ‘The Famous Grouse’ grubuna gelen zamları paylaştı.

Dündar, sosyal medya hesabından şu gönderiyi paylaştı;

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