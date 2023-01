Bir Alman subayının gözünden Millî Mücadele dönemi hayat pahalılığı ve günümüz

Tarihimizin en büyük kırılma noktalarından biri olan Millî Mücadele’nin üzerinden bir asır geçti…



1911 ila 1923 arası 12 yıl boyunca kesintisiz savaştık…



Milyonlarca insan… Kaybedilen topraklar… Alt üst olan bir ekonomi… Yaşanan zorluklar, fedakarlıklar...



Biz Türk milleti olarak direkten döndük. Eğer Kurtuluş Savaşı’nı kazanamasaydık, mahvolmuştuk!



100 sene önce bir ölüm kalım savaşı verdik ancak yaşanan acı hatıralar ne kadar çok biliniyordur dünyada?



Belki çok klişe gelecek ama Kurtuluş Savaşı gibi bir savaşı ABD tecrübe etse Hollywood ne esaslı sinema filmleri çekerdi…



Sonradan dahil oldukları İkinci Dünya Savaşı’nın ekmeğini bile en çok Hollywood yedi…



Bu tabii ki bir başarı…



Biz bu kadar büyük bir hikâyeden dünya çapında işler çıkaramamaya hayıflanmalıyız…



Bu güzide savaşın da beyazperdeye aktarılabilecek birçok hikâyesi var, ben de bugün o hikayelerden küçük bir parçasına değinerek artan hayat pahalılığı sonucu “savaşta mıyız” sorusunu yöneltmeye çalışacağım...



Çalışacağım çünkü durum başka...



Nasıl mı? Anlatayım...



O zaman önce kısaca Almanya’ya yani o zamanki adıyla Prusya’ya gitmemiz lazım…



Hans Tröbst…



1891 doğumlu bir Alman…



Birinci Dünya Savaşı’nda Türklerle yan yana çarpışan bir subay, rütbesi yüzbaşı…



Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nı kaybettiğinde Tröbst, sudan çıkmış balığa döner.



Almanlar da ordusunu terhis etmek zorunda kalır ve İkinci Reich, Versay “Barış” Antlaşması ile çaresiz bir duruma düşer.



Askerlik yaşantısının bağımlısı olan ve ülkesinden ümidini kesen Tröbst, bir şeyler yapmak zorunda olduğunu fark eder.



Zorundadır çünkü o sıralar elinden başka bir iş gelmez…



Ama bu ne olabilir?



Anadolu’da “Kemalcileri” duymuştur…



Kararını verir: Türkiye’ye yani Anadolu’ya giderek Kurtuluş Savaşı’na katılır…



Önce İstanbul’a ayak basar ardından “dünyaya meydan okuyan bir avuç Türk”ten birilerinin yardımıyla Anadolu’ya geçer…



Hikâye de bundan sonra başlar…



Ama önce biraz duralım.



Yukarıda da bahsetmiştim 1911 ila 1923 yılları arası kesintisiz savaşmıştık. Bu savaşlar hem cephede hem de masada olmuştu…



Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Lozan…



Çok zor şartlar altında mücadeleler verildi. Devlet, “Tekâlif-i Milliye Emirleri” ile milletten varı yoğu ne varsa istedi. Çünkü elde avuçta bir şey kalmamıştı...



Hani meşhur bir sosyal medya jargonu vardır ya -viral olmuş bir videodan yayılan- “savaşta mıyız” diye. İnsanların hayat pahalılığına tepki olarak sarf ettiği bu “savaşta mıyız” sorusunun gerçeğini yaşadık biz 100 yıl önce…



Evet savaştaydık ve çok zor durumdaydık.



Devam edelim…



Tröbst, gemiyle İnebolu’ya geçer. Ankara’ya; Millî Mücadele’nin kalbine gitmek için yola koyulur…



Rotasında ilk olarak Kastamonu olan Tröbst, burada Ankara’dan haber gelene kadar beklemek zorunda kalır.



İyi bir subay olmasının yanında iyi bir gözlem yeteneğine de sahip olan Tröbst, gittiği şehir ve köylerdeki yaşamı, Anadolu insanının savaştaki ruh halini, sivil-asker fark etmeksizin -her ne kadar yer yer oryantalist bakış açısı baskın gelse de- çok iyi bir şekilde kaleme alır, diyelim ve 1922 yılının başlarına gidelim…



Kurtuluş Savaşı’nın en amansız günleri…



Büyük Taarruz’a aylar vardır…



Tek atımlık kurşunumuz kalmıştır, devlet bir avuç kuru ekmeğe dahi muhtaç vaziyettedir…



Kastamonu çarşısında alışveriş yapmak için dolaşan Tröbst, şu satırları yazar:



“Cebimde yedi bin beş yüz kuruşumla çarşı pazar dolaştım ve gülünç derecede ucuza sunulan malları keyifle seyrettim. Et, tereyağı, şeker, hurma ve yemişler, her çeşit tatlı ve şekerlemeler bol bol vardı. Aşevlerinde yirmi kuruşa alınanla, beş kişilik bir Prusya cumhuriyeti (Yazar notu: Günümüzün Almanyası) memur ailesini doyurmak mümkün olurdu.”



İstanbul’a ayak bastığı sırada döviz bürosuna giderek cebindeki Alman markını Türk lirasına çevirmek isteyen Tröbst, Türk lirasının kendi para birimi karşısındaki değerini ise hayretle şöyle kaleme alır:



“Önce sayısız döviz bürolarından birinde mavi banknotlarının ilkini değiştirdim ve iki Türk lirası aldım. Barış zamanı bir Türk lirası, bizim yirmi mark karşılığıydı, buna göre yüz mark karşılığında benim de beş lira almam gerekirdi. Ama makbuzla ikna ettiğim gibi, Türk parası ne yazık ki bizim zavallı markımızdan iki buçuk defa değerliydi. Niçin? Bu benim için esrarengiz kaldı.”



Bir Alman’ın gözünden; 12 yıldır savaşan ve hâlâ savaşmaya devam eden, harap olmuş, bitmiş-tükenmiş bir ülkenin, her şeye rağmen halkına temel gıdalara uygun fiyata eriştirebilmesini, kendi para biriminin değerini okudunuz.



YouTube’da orada burada başka ülkelerde çekilen market fiyatı videolarının 1920’ler versiyonu gibi adeta ama bu sefer hayıflanan bizler değil onlarmış…

Elbette o dönemki yaşanan zorlukları kimse inkâr edemez…



Kurtuluş Savaşı’nı ne kadar büyük zorluklarla kazandığımız ortada, yukarıda da bahsettim zaten…



O dönemki Türkiye’nin ekonomisi Avrupa ekonomisi ile de asla kıyaslanamaz…



Ancak…



Yukarıda Tröbst’ün deneyimlerini okuduktan sonra şimdi günümüze geliyorum ve 12 yıl kesintisiz savaşmak zorunda kalmayan, kıtlık nedir bilmeyen, 21. Yüzyıl dünyasında kendisine yer edinen bir milletin; çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayan ebeveynlerini, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babasını, çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini çalıştırıp sonra intihar eden annesini, okullarda açlıktan bayılan çocuklarını gördükten sonra şu soruyu sormadan edemiyorum:



Alman subayının gözünden o dönemki Türkiye manzarasına bakınca 12 yıllık savaşta bile lira değerli, temel gıda maddelerine insanlar uygun fiyata erişebiliyor. Peki biz şu an savaşta bile değil iken bir yılda yüzde 150'den fazla artan enflasyonun, Türk lirasının diğer ülke para birimlerine karşı kaybettiği değerin sebebi ne olabilir?

