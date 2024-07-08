Bir anda alev aldı cayır cayır yandı

Adıyaman merkez Karadağ ormanlık alanında seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı alev topuna çevirdi. Sürücü, kendini zorlukla dışarı atarak kurtuldu. Olay, bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansırken, çevredeki vatandaşlar yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.