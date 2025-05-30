Bir anda başlayan kuvvetli yağmurla vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA

Sivas'ta etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü.

Sivas'ta etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken hayat durma noktasına geldi.

Sivas'ta öğle saatlerinden sonra etkili olan yağmur, şiddetini artırdı. Kentin tamamını etkisi altına alan yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araçları ile ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri yağmur sonrası boş kaldı. Öte yandan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yol, yağmur suları ile doldu. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede trafik aksadı. Tarihi Ulu Cami'nin şadırvan bölümünü su basarken Sivas Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağmur sonrası sorun yaşanan noktalarda çalışma başlattı.

Yağmura yakalanan vatandaşlardan kimileri yağışın hayatı felç ettiğini söylerken, kimileri ise bereket olduğunu söyledi.

aw466698-03.jpg

Son Haberler
Erken vedanın perde arkası: Fenerbahçe yönetimi taraftardan korktu
Erken vedanın perde arkası: Fenerbahçe yönetimi taraftardan korktu
X platformundan kullanıcıları şoke eden karar: O özelliği devre dışı bıraktı
X platformundan kullanıcıları şoke eden karar: O özelliği devre dışı bıraktı
Ümit Özdağ'dan gündemi sallayacak yapay zeka röportajı!
Ümit Özdağ'dan gündemi sallayacak yapay zeka röportajı!
Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Et altın kadar kıymetlendi: ‘‘Gram olarak almaya çalışılıyor!’’
Et altın kadar kıymetlendi: ‘‘Gram olarak almaya çalışılıyor!’’