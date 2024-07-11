Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da meydana gelen sağanak yağış sokak ve caddeleri göle çevirdi.

1/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 1

Bursa’da vatandaşlar bir anda bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

2/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 2

Son iki haftadan beri aşırı sıcaklık ile mücadele eden vatandaşlar bir anda bastıran sağanak yağış karşısında çaresiz kaldı.

3/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 3

Bursa’nın merkez İnegöl ilçesinde havalar sıcak seyrederken bir anda bastıran yağış Bursalıları şoke etti.

4/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 4

Sağanak yağışa açık alanda yakalanan Bursalılar kaçacak delik aradı.

5/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 5

Bir kısım vatandaş bina saçaklarının altına sığınırken araç sürücüleri de meydana gelen yağış sonrasında göle dönen sokak ve caddelerde zorluk yaşadı.

6/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 6
7/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 7
8/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 8
9/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 9
10/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 10
11/11
Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı
TIR trafik canavarlığı yaptı
Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor
Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor
İzmir'de IŞİD'a dev operasyon
IŞİD'a dev operasyon!
Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
Gökyüzü kızıla büründü
Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı
Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı
Elazığ'da yangında sac ev kül oldu
Elazığ'da yangında sac ev kül oldu