Bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti

Bursa’da vatandaşlar bir anda bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.
Son iki haftadan beri aşırı sıcaklık ile mücadele eden vatandaşlar bir anda bastıran sağanak yağış karşısında çaresiz kaldı.
Bursa’nın merkez İnegöl ilçesinde havalar sıcak seyrederken bir anda bastıran yağış Bursalıları şoke etti.
Sağanak yağışa açık alanda yakalanan Bursalılar kaçacak delik aradı.
Bir kısım vatandaş bina saçaklarının altına sığınırken araç sürücüleri de meydana gelen yağış sonrasında göle dönen sokak ve caddelerde zorluk yaşadı.