Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü

Kaynak: Haber Merkezi
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü

Tokat'ın Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım alanlarını ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dolu tanelerinin yer yer 15 santimetreye ulaştığı bölgelerde, ekili arazilerde ciddi hasar meydana geldi. Çiftçiler, özellikle ekin alanları ve sebze tarlalarının zarar gördüğünü belirterek endişelerini dile getirdi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yoğun dolu yağışı nedeniyle bölgedeki yollar ulaşıma kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji, bölgede benzer hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Tokat Valiliği ve yerel yönetimler, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasarlarla ilgili gerekli desteği sağlayacaklarını duyurdu.

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