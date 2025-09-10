Bir anda belirdi! Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı

Adana'da trafik ışıklarında gelin arabasından para alamayınca kaputuna atlayan ve uzun süre yolculuk eden genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da trafik ışıklarında gelin arabasından para alamayınca kaputuna atlayan ve uzun süre yolculuk eden genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, cam silen genç, gelin arabasını görünce para istedi. Damattan para alamayan genç şahıs, kaputa atlayıp uzun süre yolculuk etti. Korku dolu anlar yaşayan gelin ve damat görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine şahsın Sedat S. (24) olduğunu tespit etti. Şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

