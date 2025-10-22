Olay, Van İpekyolu ilçesinde 20 Ekim günü saat 14.27'de bir cep telefonu tamir dükkanında meydana geldi.

Tamir için iş yerine getirilen bataryası şişmiş bir cep telefonu, tezgâh üzerinde bekletildiği sırada aniden alev alarak patladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, telefonun kısa sürede alev alıp patlamasıyla birlikte ortalığın dumanla kaplandığı, içeridekilerin panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

ANİDEN ALEV ALDI

Cep telefonu tamircisi Enver Gökay, kendisine getirilen cihazın bataryasının şiştiğini belirtti. Yoğunluktan dolayı değiştiremediğini ifade eden Gökay, o sırada sosyal medyada komik bir videoyla karşılaştığını ve arkadaşlarıma göstermek istediği sırada bataryanın aniden alev aldığını anlattı.

Gökay, erken müdahale edilmeyen bataryalarda bu sonuçların ortaya çıktığını belirtti.