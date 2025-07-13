İlginç durum: Araç bir anda kavşağın ortasında durdu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlginç durum: Araç bir anda kavşağın ortasında durdu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilinde rahatsızlanan sürücü bir anda kavşağın ortasında durdu. Bozulduğunu düşündüğü otomobile doğru yanaşan ve sürücünün fenalaştığını fark eden kuryenin insanlık dersi, kameraya saniye saniye yansıdı.

Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Adnan Menderes Caddesi'nde kavşak içerisinde aniden bir otomobil durdu. O esnada bölgeden geçen motosikletli kurye Enes Demir, arızalandığını düşündüğü araca yaklaştığında sürücünün fenalaştığını fark etti.

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Bir an bile tereddüt etmeyen Demir, hemen motosikletinden inerek yardım etmeye başladı. Yanında taşıdığı kolonyayla müdahale etti. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede ne olduğunu anlayamayan diğer sürücüler ise korna çalmaya başladı.

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Demir bir yandan sürücüye yardım ederken, bir yandan da diğer sürücülere durumu anlatarak trafiği yönlendirmeye çalıştı. İnsanlık adına örnek davranışın yaşandığı o anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Fenalaşan adam, yanında bulunan yakını tarafından hastaneye götürüldü.

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Kurye Enes Demir'in sosyal medya hesabı üzerinden, "Araç yolun ortasında durunca bozulduğunu sandım. Çevredeki insanlar da trafik kazası veya trafikte tartışma gibi anladılar ama sürücü rahatsızlanmıştı. Kolonya ile yardımcı olmaya çalıştım, hastaneye doğru yola çıktılar inşallah bir şeyi yoktur" ifadeleri ile yaptığı paylaşım takdir topladı.

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