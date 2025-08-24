Bir anne yüreğiyle başlayan umut: Aydem bebek umuda uçuyor

Mehmet ÇOBAN – BİLECİK / YENİÇAĞ

Toplam 76 milyon TL toplandı. Bu, aylık yaklaşık 4.2 milyon TL, günlük ise 140 bin TL demekti. Rakamlar, bir anne yüreğiyle birleşen insanlık duygusunun gücünü bir kez daha kanıtladı.

Bu hikâyenin en büyük kahramanı kuşkusuz Aliye Ayaz ve gönüllü ekibiydi. Üç çocuk annesi olan Ayaz, kendi ailesinden ve uykusundan çaldığı zamanla Aydem’in hayatına nefes oldu. Omuz omuza verdiği gönüllülerle birlikte “imkânsız” denen bu kampanyayı başarıya ulaştırdı.

VE ARTIK BÜYÜK GÜN GELDİ…

Cuma sabahı 06:34’te uçağa binecek olan Aydem bebek, Türkiye saatiyle 12:26’da Dubai’ye inerek tam 91 gün sürecek tedavisine başlayacak. Ardından Ankara’da devam edecek 6 aylık fizik tedavi süreciyle yaşam mücadelesi farklı bir aşamaya taşınacak.

Bilecik’in ilk SMA hastası olan Aydem bebek için artık nefesler tutuldu. Ailesi, dostları, gönüllüler ve tüm Türkiye bu sürecin başarıyla tamamlanıp Aydem’in sağlıklı yarınlara kavuşacağı günü umutla bekliyor.

Aliye Ayaz ve ekibine duyulan minnet kelimelerle tarif edilemez. Onların çabası, “birlik olursak mucizeler mümkün” gerçeğini bir kez daha kanıtladı.

HA BİR DE UNUTMADAN…

Aydem bebek için yapılan kampanyanın başarıyla tamamlanmasının ardından gönüllüler şimdi de umut dolu bir etkinlik düzenliyor. “Balonlarımızı Uçuruyoruz” etkinliği, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

Saat 18:30’da konvoy ile başlayacak olan program, 19:00’da balon uçurma ile devam edecek. Etkinlikte eğlence ve ücretsiz ikramlar da yer alacak. Tüm gönüllüler ve Aydem’e yürekten destek veren herkes, ellerindeki balonlarla gökyüzüne umut bırakacak.