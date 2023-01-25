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Bir annenin feryadı yürekleri dağladı: Çocuğumun beslenmesine peynir bile koyamıyorum

CHP’li Gürer’e geçim sıkıntısından bahseden bir annenin “Çocuklarımızın beslenme çantalarına yeterli gıdayı koyamıyoruz. Kilogramı 200 liraya dayanan peyniri ile beslenme çantasına koyamıyoruz” diye feryat etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:38
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Bir annenin feryadı yürekleri dağladı: Çocuğumun beslenmesine peynir bile koyamıyorum

Bir annenin feryadı yürekleri dağladı: Çocuğumun beslenmesine peynir bile koyamıyorum
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ve Bor ilçe pazarlarında vatandaşları dinledi. Niğde merkezde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

“BESLENME ÇANTASINA PEYNİR KOYAMIYORUZ”
Gürer’e geçen yıl 3 lira olan kara lahananın 10 liraya çıktığını belirten bir vatandaş, “Çocuklarımıza istedikleri her şeyi alamıyoruz. Beslenme çantalarına yeterli gıdayı koyamıyoruz. Kilogramı 200 liraya dayanan peyniri ile beslenme çantasına koyamıyoruz” diye konuştu.

“BİR HAFTA ÖNCEKİ ÜRÜNÜ ALAMIYORUZ”

Gürer’e pazardaki etiket fiyatlarının her hafta artmasından dert yanan bir kadın, “Bir hafta önce aldığımız ürünleri, aynı pazarda bir sonraki hafta alamıyoruz. Maaşa verdikleri zam cebimize girmeden artan gıda ile geri gidiyor” ifadelerini kullandı. Geçen yıla göre ücretlilerin maaşları artmış olsa da temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının 10 kat olduğuna vurgu yapan bir kadın ise “Pırasayı dahi yarım kilogram alabildim” dedi.

İLÇE PAZARLARININ ESKİ TADI YOK
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Eskiden insanlar pazardan poşetlerle, fileler dolusu ürün alırdı. Şimdi ise insanlar pazara girmeye, etiket fiyatlarına bakmaya korkuyor. İhtiyacı kadar değil cebinde olan paranın alabildiği kadar ürün alıyor. Pazar tezgahında aynı ürüne göre farklı fiyatlar da var. Geldiği yere ve yetiştirme özelliğine göre fiyat değişkende olsa pazarı gezen vatandaş her üründen istediği kadar alamadığından yakınıyor. Pazarda kadınlar özellikle emekli aileleri alım gücü düştüğü için çok dertli. Enflasyon karşısında korunmamış ezilmiş durumdalar. Ücretler giderlere orantılı artmadığı içinde sıkıntı yaşıyorlar. “Evde tencere zor kaynar oldu. İstediğimiz ürünü istediğimiz kadar alamıyoruz” diye dert yanıyorlar.. Pazarcı esnafı da işlerinin geçen yıllara göre daraldığını, çok ürünü çeşit olsun diye getirip aldığı fiyatlar ile sattıklarını söylediler. İşyerleri olan Esnaflar da kira ve akaryakıt gider artışı yanında Bağkur prim ödeyemez duruma gelmişler. Çok esnaf emeklilik için prim gün sayısının işçiler gibi olmasını ve 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne çekilmesini istiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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Osman
25.01.2023 12:11
Secimlere az kaldı,sabır lütfen.Yardım kolilerinde alamadıklarımiz verilecektir.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.01.2023 12:00
Bütün bu rezillikler sadece Akp ve bay recebim yuzunden degil bunlara göz göre 20 yıldır oy veren biatçı seçmenlerin yüzünden noluyor hamdolsun  
 
1950
25.01.2023 11:55
Uydurma bile olsa, çocuğuna peynir veremeyen bir ülkede, Biftek elbette karne hediyesi olur, ha o çocuk değil, bu çocuk, ikisi de ülkenin rezil halini ifade ediyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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