﻿Bir Anton Çehov klasiği Kuğunun Şarkısı

2022-2023 sezonun yeni klasik oyunu "Kuğunun Şarkısı" 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde prömiyerini yaptı. Kısa öykünün önde gelen ustalarından Anton Çehov, Kuğunun Şarkısı'nda ikinci sınıf bir taşra tiyatrosunun köhne sahnesinde, hatıralarının ağırlığı ile ilerleyen yaşının verdiği yalnızlık duygusu arasında kalan Svetlovidov'un hikâyesini anlatıyor.

Oyunun sonunda söz alan sanatçı Naşit Özcan: "Tiyatromu çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim. Teknik ekibimi, sahneyi, ışıkları, oyunları, oynamayı çok özledim. Ama bir şey var. Bir şeyi çok özledim. O da sizleri. Yalnızlıktan çok korkarız. Ölüm dehşeti gibidir bizim için yalnızlık. O yüzden ben tiyatroyu da halkı da çok seviyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmayın," dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oyunun sonunda yaptığı konuşmada: "Naşit'in sahneden uzak kalması tabii ki düşünülemez. Bu sene İstanbul Klasiklerle Buluşuyor mottosuyla sezonumuza başladık. Çok fazla oynanmayan bu oyunu arkadaşlarım getirince çok mutlu oldum. Oyunu sizlerle buluşturduğumuz için de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum ve arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Yılmaz Gruda'nın çevirdiği, dramaturgisini Özge Ökten Yılmaz'ın, müziğini Emrah Can Yaylı'nın, dekor-kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını Özcan Çelik'in, efekt tasarımını Umut Yüzbaşıoğlu'nun, hareket düzenini Özge Midilli'nin, görsel tasarımını Enes Altuğ Avşar'ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Bora Seçkin, Ertan Kılıç, Naşit Özcan, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Oyun, yarın 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.