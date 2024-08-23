Bir araba laf deyimi ne anlama geliyor?

Bir araba laf deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle boş, gereksiz veya yersiz söylenmiş söz yığınlarını tanımlamak için kullanılır.

Bu ifade, bir kişinin gereğinden fazla ve çoğunlukla anlamsız ya da konu dışı konuşmalarını betimlemek için tercih edilir. Bu tür konuşmalar, muhatabın dikkatini dağıtır, asıl konuyu gölgede bırakır ve çoğu zaman bir sonuca varılamadan konunun kapanmasına neden olur.

"Bir araba laf" ifadesi, özellikle laf kalabalığının ve sonuçsuz diyalogların eleştirildiği durumlarda sıkça karşımıza çıkar.

BİR ARABA LAF DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Toplantıda herkes konuyu tartışmak yerine bir araba laf etti ama hiçbir sonuca varamadık."