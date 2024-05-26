Bir araç refüje çarparak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bir araç refüje çarparak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, orta refüje çarptı ve takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle orta refüje çarparak takla attı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, otomobil yoldan kaldırılınca trafik normale döndü.

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