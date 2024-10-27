Bir asır geçti Avrupa'nın Atatürk hazımsızlığı geçmedi! Vizyona girmesine saatler kala engellediler

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, "Mustafa"nın gösterime girmesine saatler kala engellendiğini açıkladı. Ayna, engellemelerin ayrıntılarıyla ilgili ilk kez Cumhuriyet'e konuştu.

Avrupa’da engellendiklerini, vizyona alınmadıklarını söyleyen Ayna, film tanıtımına başlamalarından hemen sonra Avrupa’da Ermeni lobisi tarafından engellenmeye çalışıldıklarını aktardı ve filmin vizyona girmesine saatler kala da bu engellemenin başarıya ulaştığını açıkladı.

"VİZYON TARİHİ YAKLAŞIRKEN TERSİNE DÖNDÜ"

Kamuran Ayna “Avrupa’da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk’ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü” derken, Avrupa’da güçlü konumda olan Ermeni lobisine işaret etti.

"ERMENİ LOBİSİNİN SALDIRISINA UĞRADIK"

Kamuran Ayna, “Önce Almanya’dan, ardından Avusturya’dan ret geldi. Ki biz dağıtımcılarla salon salon planlama bile yapmıştık. Filmin Avrupa’da hangi lokasyonlarda vizyona gireceği bile belliydi. Ancak salonlar böyle bir tehdide göğüs geremedi ne yazık ki. Olan Avrupa’da yaşayan yüz binlerce Türk evladına oldu.

Çünkü biz bu filmi, özellikle Ata’yı anlaması gereken çocuklara ve onlara Ata’yı daha rahat anlatabilsinler diye anne-babalara yapmıştık. Avrupa’daki çocuklarımız da bu noktada çok önemliydi. Onların ülkeleriyle ve tarihleriyle bağlarını güçlendirmek gibi bir amaç edinmiştik ama Ermeni lobisinin saldırısına uğradık. Çocuklarımıza ulaştıramadığımız için ‘Mustafa’yı, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"HER ÇOCUĞA İZLETMEYE KARARLIYIZ"

'İsteyen dış düşman engellemeye çalışsın, isteyen iç düşman provoke etsin; biz ‘Mustafa’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan her çocuğa izletmeye kararlıyız.'

“MUSTAFA’ FİLMİNİN YAŞADIĞI İLK SALDIRI DEĞİL”

Ayna bu durumun Atatürk düşmanlarının ilk icraatı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Aslında bu, ‘Mustafa’ filminin yaşadığı ilk saldırı değil. Henüz iki gündür vizyonda olan film, biletleri Türkiye’de ön satışa çıktığı 18 Ekim’de de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sosyal medya trollerinin saldırısına uğramıştı. Filme destek olanlar ise “#furkanbölükbaşıtutuklansın” etiketi altında gericilere tepki göstermişlerdi."