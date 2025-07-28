Bir asker şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir asker şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak'ta Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurdu

Şırnak'ta Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şehidin haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun"

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