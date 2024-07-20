Bir asker şehit oldu: MSB’den acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir asker şehit oldu: MSB’den acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu esnasında yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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