Bir askerimiz Somali'de şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu

Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Somali'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu duyuruldu.

Somali'den acı bir haber geldi.

Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'nden olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü, görevli bulunduğu Somali'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesinin Eskişehir’e getirileceği öğrenildi.

Üç çocuğu ve eşi İzmir'de yaşayan Ünlü'nün cenazesi, Eskişehir'e ulaşacak.

ŞEHİDİN AİLESİNE SABAH HABER VERİLDİ

Kümbet Mahallesi'nde büyük bir üzüntü yaşandı. Şehidin annesi ve abisine sabah saatlerinde jandarma ekipleri ve ambulansla birlikte acı haber verildi.

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