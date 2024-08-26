Bir atımlık barutu olmak deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir atımlık barutu olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir atımlık barutu olmak deyimi ne anlama gelir? Bir atımlık barutu olmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir atımlık barutu olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin ya da bir durumun gücünün, enerjisinin ya da olanaklarının tükenmeye başladığını ifade eden bir deyimdir.

Bu deyim, özellikle birinin bir konuda yapabileceği son bir çaba veya son bir hamlenin kaldığını, ancak bu çabanın veya hamlenin artık yeterli olamayabileceğini vurgular. Bu noktada, kişi ya da durum, geçmişte sahip olduğu gücü, yeteneği veya kaynakları tüketmiş ve artık yalnızca sınırlı bir etkisi kalmış durumdadır.

Durumun ya da kişinin, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle, potansiyelinin ya da etkisinin zirvesine ulaşmış olduğu ve bundan sonra bir düşüşe geçeceği veya etkisiz kalacağı anlatılmak istenir.

BİR ATIMLIK BARUTU OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Uzun süredir mücadele eden takım, son maçta artık bir atımlık barut olarak kalmıştı; ne yapsalar da eski güçlerini toparlayamıyorlardı."

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