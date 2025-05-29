Bir avucu hayat saçıyor! Kalp ve damarlara şifa oluyor

Türk mutfağının sevilen atıştırmalığı leblebi, sadece açlığı bastırmakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen sağlık faydaları sundu. Ancak uzmanlar, bu mucizevi kuruyemişin faydalarından yararlanmak için doktor kontrolünün şart olduğunu vurguladı.

BEYAZ LEBLEBİNİN KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA KATKILARI

Beyaz leblebi, nohuttan elde edilen, lif, protein, vitamin ve mineral açısından zengin bir kuruyemiş.

Yayımladığı bir rapora göre, beyaz leblebi düşük kalori ve yağ içeriğiyle kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı oldu.

Lif içeriği sayesinde kan şekerini dengeleyerek dolaylı yoldan kalp damar hastalıkları riskini azalttı. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içeren leblebi, damar sertliğini önlemede etkili olabilir.

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Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association) tarafından yayımlanan bir çalışmada, lif açısından zengin besinlerin düzenli tüketiminin, kalp krizi riskini %15 oranında azalttığı belirtildi.

Beyaz leblebinin yüksek lif içeriği, bu bağlamda dikkat çekiyor. Çalışmayı yöneten Dr. John Miller, “Lifli gıdalar, kolesterol seviyelerini düşürerek ve damar elastikiyetini artırarak kalp sağlığını destekliyor. Leblebi gibi doğal kaynaklar, bu faydayı pratik bir şekilde sunuyor” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Kalp ve damar cerrahisi alanında dünyaca ünlü isimlerden Prof. Dr. Eric Topol, beyaz leblebinin potansiyel faydalarına dikkat çekerken, bilinçsiz tüketimin risklerine de vurgu yaparak, “Leblebi, sağlıklı bir atıştırmalık olarak kalp dostu özelliklere sahip. Ancak, özellikle alerjik reaksiyon riski taşıyanlar veya kronik hastalığı olanlar, diyetlerine eklemeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı” dedi. Topol, leblebinin yüksek kalorili olabileceğini ve porsiyon kontrolünün önemini hatırlattı.

Leblebi, lif ve bitkisel protein açısından zengin. Ancak kalp damar hastalığı olan bireylerin, bu tür besinleri doktorlarının önerdiği diyet planına uygun şekilde tüketmesi kritik.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Journal of Nutritional Science’ta yayımlanan bir meta-analiz, baklagillerin düzenli tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve damar sertliği riskini azalttığını ortaya koydu.

Beyaz leblebi, nohut türevi bir besin olarak bu çalışmada öne çıkan gıdalardan biri. Araştırmaya göre, günde 30-50 gram leblebi tüketimi, LDL kolesterol seviyelerinde %7’ye varan düşüş sağladı. Bu, özellikle kalp damar hastalığı riski taşıyan bireyler için umut verici bir veri.

Ayrıca, Mayo Clinic’ten Dr. Donald Hensrud’un yayımlanan bir makalesinde, leblebi gibi lifli gıdaların damar elastikiyetini artırarak kan akışını düzenlediği belirtildi. Hensrud, “Leblebi, kalp sağlığını destekleyen bir atıştırmalık olabilir, ancak tek başına mucize oluşturamaz. Dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birlikte tüketildiğinde etkili olur” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Leblebinin faydaları bilimsel olarak desteklense de, uzmanlar bazı uyarılarda bulundu. Beyaz leblebi, yüksek kalorili bir gıda olduğu için aşırı tüketimi kilo alımına yol açabilir. Ayrıca, fındık veya baklagil alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyon riski taşıyor.

Uzmanlara göre; leblebi tüketmeden önce doktor onayı alınmasını öneriyor, özellikle hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için.

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LEZZETLİ VE SAĞLIKLI BİR SEÇENEK

Beyaz leblebi, Türk mutfağının sevilen bir parçası olmasının ötesinde, bilimsel olarak da kalp ve damar sağlığına katkı sağlayan bir besin. Günde bir avuç leblebi, lif, protein ve antioksidanlarla dolu bir atıştırmalık olarak kalbinizi destekleyebilir. Ancak, bu faydaları en üst düzeye çıkarmak için doktor kontrolünde ve dengeli bir diyetle tüketilmesi gerekti.