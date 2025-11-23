Sanatçı Melek Mosso, 17 Ekim'de anlaşmalı olarak oyuncu Serkan Sağdıç'tan boşanmıştı. Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

"OLMAZ DİYEMEYİZ"

Son olarak Mosso, vereceği bir konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2. Sayfa'ya konuşan Mosso, ayrılık sonrası ilişkilerle ilgili düşüncesini, “Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun” diye ifade etti.

'Yeni bir aşk var mı?' sorusunu yanıtlayan Mosso, açık kapı bırakarak, “Yani şu anda yeni bir aşk yok. ‘Umarım olmaz’ da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık" dedi.