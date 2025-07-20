Bir ay önce boşandığı eski eşini öldürdü

Kaynak: DHA
Bir ay önce boşandığı eski eşini öldürdü

İzmir’in Çiğli ilçesinde Demet Akarsu (45), Halil Tezkorkmaz'dan (46) boşanalı 1 ay olmuştu. İkili arasında sabah saatlerinde çıkan tartışmada Akarsu, cani 'eski koca'sı tarafından defalarca bıçaklandı. Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir’in Çiğli ilçesinde Demet Akarsu (45), haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz (46) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

BOŞANALI 1 AY OLMUŞTU

Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta sabah saat 07.30 sıralarında bulunan bir evde meydana gelen olayda Demet Akarsu ile geçen haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı.

Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu’yu bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demet Akarsu'yu defalarca bıçaklayan Tezkorkmaz ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Akarsu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Akarsu’nun güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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