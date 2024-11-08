Bir ay sonra açılıyor: Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2019 yılında çıkan büyük yangınla büyük hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar, 5 yıl aradan sonra ilk kez çalmaya başladı. Katedralin restore edilmesinin ardından, 8 Aralık 2024'te yeniden açılacağı ifade edildi. Açılışa bir ay kala, tarihi kilisede ilk çan sesi duyuldu. 1163-1345 yılları arasında inşa edilen ve Paris'in simgelerinden biri haline gelen katedralde, 15 Nisan 2019'da çıkan yangında çatı tamamen çöktü, kule de yıkıldı.

NOTRE DAME KATEDRALİ

'Notre-Dame de Paris" bilinen adı ile "Notre Dame Katedrali" Paris'te bulunan ve Fransa'nın en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden birisi. Yapımı Paris piskoposu Maurice de Sully tarafından 1163 tarihinde başlatılmış, 2 asır sürerek ve XIV. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Yapımı bittiğinde batının en büyük katedrallerinden biri olmuş olan Notre Dame, uzun bir zaman Paris'in en yüksek binası olmuştur.

1844 yılından 1864'e kadar bir restorasyon süresi geçiren katedral, 2012 yılında 14 milyon ziyaretçi ile Paris'in en çok ziyaret edilen tarihi eseri olma ünvanına sahip olmuştur. Napolyon'un taç takıp imparator olduğu Notre Dame Katedrali aynı zamanda General De Gaule, Georges Pompidou ve François Mitterand gibi Fransa tarihine iz bırakan asker, başbakan ve cumhurbaşkanlarının cenaze törenlerinin yapıldığı yer olmuştur.

Bin 500 kişi tribünlerde olmak üzere 9 bin kişi kapasitesi olan Notre Dame Katedralinin uzunluğu 127 metre, genişliği 48 metre, kulelerin yüksekliği 69 metre, çatı üzerindeki kulesi 96 metredir. Katedral kesme taşlardan inşa edilmiş olup, çatısı ahşaptır.