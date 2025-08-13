Bir ay sonra düğünü olacaktı: Genç motosikletli feci kazada can verdi!

Kaza, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Serda Acar, aniden dönüş yapan otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

​​​​​​​

Evlenmeye hazırlandığı ve 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Acar'ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

​​​​​​​

Otomobil sürücüsünün ev hapsi cezası alması ise kazada hayatını kaybeden gencin yakınlarını derinden üzdü. Aile, sürücünün gerekli cezayı alması için çağrıda bulundu.

