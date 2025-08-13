Bir ay sonra düğünü olacaktı: Genç motosikletli feci kazada can verdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ay sonra düğünü olacaktı: Genç motosikletli feci kazada can verdi!

Bursa'da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, ani dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu. Kazada bir ay sonra düğünü olacak genç feci şekilde hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Serda Acar, aniden dönüş yapan otomobile çarptı.

aw516478-01.jpg

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

aw516478-03.jpg​​​​​​​

Evlenmeye hazırlandığı ve 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Acar'ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

aw516478-04.jpg​​​​​​​

Otomobil sürücüsünün ev hapsi cezası alması ise kazada hayatını kaybeden gencin yakınlarını derinden üzdü. Aile, sürücünün gerekli cezayı alması için çağrıda bulundu.

aw516478-05.jpg

aw516478-02.jpg

Müteahhitin ölümüne neden olmuştu: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!Müteahhitin ölümüne neden olmuştu: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Bodrum’da gizemli olay! İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulunduBodrum’da gizemli olay! İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Haberler
Paraguay'ın ticaret dengesi fena şaştı
Paraguay'ın ticaret dengesi fena şaştı
Antakya’da uyuşturucu operasyonu: 286 gram metamfetamin ele geçirildi
Antakya’da uyuşturucu operasyonu: 286 gram metamfetamin ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım
Konut satışları ile ilgili dikkat çeken rakamlar!
Konut satışları ile ilgili dikkat çeken rakamlar!
Adana’da polis kılığında büyük soygun! Yöntemleri ‘pes’ dedirtti
Adana’da polis kılığında büyük soygun! Yöntemleri ‘pes’ dedirtti