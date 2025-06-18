Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!

Erzincan'da yaşayan Ayşenur'un motosiklet tutkusu sonu oldu. Otomobile çarpan genç kız ve arkasındaki kuzeni feci şekilde hayatını kaybetti. Bir ay sonra düğünü olacağı öğrenilen genç kız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), dün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran'ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü. İki genç kız, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı.

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!

Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi. Bir süre sonra da Burak Çalık'ın kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki genç kızın da öldüğünü belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!

Hayatını kaybeden iki genç kızın cenazesi Camii Kebir'de bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Cenaze namazına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve çok sayıda cemaat katıldı.

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!

Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar'ın bir dernekte çocuklara gönüllü olarak yardım ettiği video yürekleri burktu.

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!​​​​​​​

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!​​​​​​​

Bir ay sonra düğünü olacaktı: Motosiklet tutkusu iki genç kızın sonu oldu!​​​​​​​

Yarış yapan iki motosiklet farları yanmayan araca çarptı! 2 ölüYarış yapan iki motosiklet farları yanmayan araca çarptı! 2 ölü

Sinan Ateş cinayeti hükümlülerine af mı geliyor? MHP’li isimden şaşırtan paylaşımSinan Ateş cinayeti hükümlülerine af mı geliyor? MHP’li isimden şaşırtan paylaşım

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı desteklemişti! Kadınlar Türkiye’ye açılıyor
Ticaret Bakanlığı desteklemişti! Kadınlar Türkiye’ye açılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...
Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı
Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı
Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı
Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı
Ahmet Ümit, Kadir İnanır’ın son halini paylaştı
Ahmet Ümit, Kadir İnanır’ın son halini paylaştı