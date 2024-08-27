Bir ayağı çukurda deyimi ne anlama geliyor?

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Bir ayağı çukurda deyimi ne anlama geliyor?

Bir ayağı çukurda deyimi ne anlama gelir? Bir ayağı çukurda deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir ayağı çukurda deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin yaşının oldukça ilerlediğini ve ölümün eşiğinde olabileceğini ifade eder. Bu deyim, genellikle yaşlı bireyler için kullanılır ve kişinin sağlık durumunun ciddi şekilde zayıfladığını ya da hayatının sonlarına yaklaştığını anlatmak için tercih edilir.

Bu durumda olan bir kişi, sanki bir ayağıyla mezarın içine girmiş gibidir; yani ölümle arasındaki mesafe çok kısalmıştır. Bu deyim, aynı zamanda hayattan elini eteğini çekmiş, fiziksel ve ruhsal olarak gücünü yitirmiş, neredeyse yaşamdan tamamen kopmuş kişiler için de kullanılabilir.

BİR AYAĞI ÇUKURDA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Dedem hastalığı iyice ilerleyince herkes bir ayağı çukurdaydı zaten demeye başladı."

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