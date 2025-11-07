Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim-7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, ifadeye yönelik aranması bulunan 184 kişi, 0-5 yıl arası cezası bulunan 98 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 13 kişi ve 10-20 yıl arası cezası bulunan 9 kişi olmak üzere toplam 309 şahıs yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, çeşitli suçlardan uzun yıllar hapis cezası bulunan firariler de yakalandı. Yakalananların arasında; 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl 1 ay, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 27 yıl, 'hırsızlık' suçundan 28 yıl 11 ay 15 gün, 'dolandırıcılık' suçundan 31 yıl 5 ay ve 'hırsızlık' suçundan 39 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu öğrenildi.
Bir ayda 309 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
