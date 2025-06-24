Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye

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Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye

İlave TV YouTube kanalında içerik üreten Arif Kocabıyık, 7 Mayıs’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kocabıyık tahliye edildi.

İlave TV YouTube kanalında içerik üreten Arif Kocabıyık, 7 Mayıs’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

14 Mayıs 2025’te tahliye edilen Kocabıyık hakkında savcılık itirazda bulunmuş, bu itiraz üzerine 15 Mayıs’ta tekrar tutuklanmıştı.

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26 Mayıs’ta ikinci kez tahliye edilen Kocabıyık, 28 Mayıs’ta yeniden cezaevine gönderilmişti.

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Sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık, bugün bir kez daha tahliye edildi.

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