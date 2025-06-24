Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye

İlave TV YouTube kanalında içerik üreten Arif Kocabıyık, 7 Mayıs’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
14 Mayıs 2025’te tahliye edilen Kocabıyık hakkında savcılık itirazda bulunmuş, bu itiraz üzerine 15 Mayıs’ta tekrar tutuklanmıştı.
Sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık'a tahliye sonrası şok
26 Mayıs’ta ikinci kez tahliye edilen Kocabıyık, 28 Mayıs’ta yeniden cezaevine gönderilmişti.
Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı
Sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık, bugün bir kez daha tahliye edildi.
Arif Kocabıyık’ın tahliyesi bir gün bile sürmedi! Yeniden gözaltına alındı