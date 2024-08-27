Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü! İzmir'de korkunç olay

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü! İzmir'de korkunç olay

İzmir’de bir baba 4 evladından 3’ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulunurken; Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.

4 ÇOCUĞUNU VURDU

Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş ederken, çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

3 ÇOCUĞU ÖLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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