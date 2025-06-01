Bir baba Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darbedilmişti !Sedat Peker'in yaptığı TT oldu

Sedat Peker, çocuklarının gözü önünde darp edilen babaya yaptığı yardımın sosyal medyaya yayılması üzerine x platformu üzerinde trend topic oldu.

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda dün saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla birlikte yolculuk yapan Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan 50 yaşındaki E.D. Deniz E.'yi darp etti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle kavga büyüdü.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmayı burada sürdürdü. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan görüntülerin ardından Deniz E'ye saldırıda bulunan E.D. ve İ.A gözaltına alınırken, 50 yaşındaki E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDAT PEKER'DEN DARBEDİLEN BABAYA 2,5 MİLYON LİRA YARDIM



Hakkında 194 ülkede kırmızı bülten çıkarılan ve halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'in saldırıya uğrayan aileye ulaşarak toplu taşıma araçlarını kullanmamaları için 2,5 milyon TL'lik arama parası gönderdiği öğrenildi.