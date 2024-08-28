Bir babanın intihar mektubu görenlerin yüreğini sızlattı: "Borcum çok ödeyemiyorum."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir babanın intihar mektubu görenlerin yüreğini sızlattı: "Borcum çok ödeyemiyorum."

Son dönemde ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok kişi maddi zorluklarla boğuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir intihar mektubu, bu durumun acı yüzünü gözler önüne serdi.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, birçok aileyi maddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Bu durumun en acı sonuçlarından biri de artan intihar vakaları. Sosyal medyada paylaşılan bir intihar mektubu, bu trajediyi bir kez daha hatırlattı. Borçlarını ödeyemeyen ve ailesine daha fazla zorluk yaşatmak istemeyen bir baba, yaşadığı çaresizliği dile getirerek intihar notu bıraktı.

Mektubunda, ailesine son kez sarıldığını ve onları çok sevdiğini belirten baba, "Bu benim son günüm. çok utanıyorum yaptıklarımdan. Ailemin, çocuğumun suratına bakamıyorum. Ailemi alıp da bir yere gezmeye gidemiyorum. Borcum çok ama ödeyemiyorum. Aileme daha fazla zor durum yaşatamam" ifadelerini kullandı.

İŞTE O MEKTUP

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