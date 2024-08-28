Bir baltaya sap olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir baltaya sap olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin hayatta belirli bir işte yetkinlik kazanarak meslek sahibi olmasını, dolayısıyla topluma ve kendine fayda sağlayan bir birey haline gelmesini anlatır.

Bu deyim, kişinin uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda kendine uygun bir kariyer ya da meslek edindiğini ve artık bu alanda uzmanlaşarak sorumluluk aldığını ifade eder. Başarısızlık veya belirsizlikten uzaklaşarak, kalıcı ve sürekli bir uğraşla meşgul olma durumunu vurgular.

BİR BALTAYA SAP OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Uzun yıllar süren denemelerden sonra nihayet bir baltaya sap olup, kendi işimizi yapabildik."