Bir barajımız daha kurudu! Burası bir zamanlar baraj gölüydü

Bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması, bilinçsiz su tüketimi nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında barajlar alarm veriyor.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruyor. 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililerden gelen açıklamaya göre, Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandı.

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj, önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaparken, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanılıyor.

"SU SEVİYESİ KURAKLIKTAN DÜŞTÜ"

Uzunlu beldesinde yaşayan Mükremin Şaşmaz, barajdaki son durumu anlatarak su seviyesinin kuraklıktan düştüğünü vurguladı. Çandır ve Çayıralan’dan da su gelmediğini ifade eden Şaşmaz, susuzluktan çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Öte yandan yetkililer su kaynaklarının kritik seviyelere indiğini sık sık hatırlatıyor. Barajlardaki su seviyenlerinin düşmesi, suların önemli ölçüde çekildiğini net biçimde ortaya koyarken, uzmanlar vatandaşları tasarruf konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor.